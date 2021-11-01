Прокуратура: во время пожара, где погибли два ребенка, родители были пьяны

В прокуратуре Курганской области в понедельник, 1 ноября, прокомментировали трагедию в Шумихе. На место пожара, где погибли два ребенка, выехал и.о. прокурора Шумихинского района.

В прокуратуре Зауралья заявили, что по предварительным данным в доме, где произошел пожар, родители накануне распивали спиртные напитки. В надзорном ведомстве также уточнили, что погибли две девочки 5-ти и 7-ми лет.

В прокуратуре сейчас проверяют, в каких условиях проживали погибшие дети. И следили ли за этой семьей службы, ответственные за «систему профилактики».

«Новый День» сообщал, что ночью 1 ноября в Шумихе на ул. Медовая загорелся частный дом. В места трагедии в больницу были доставлены дети 2014 и 2016 годов рождения. Спасти их не удалось, малолетние девочки скончались в Шумихинской ЦРБ.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Курган, Шумиха, Дарья Котова

Курган, Шумиха. Другие новости 01.11.21

В Курганской области во время пожара опять погибли двое детей. / На горячие источники и в аквапарк приезжать не надо – в Тюменской области начинаются недельные ковикулы. / Курганские власти выделили почти 200 миллионов рублей на новые очистные. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»