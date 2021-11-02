Водителя, сбившего в Зауралье подростков, нашли: был пьян, прав не имеет

Полиция нашла водителя, который в городе Щучье сбил на обочине дороги девочек-подростков и скрылся с места ДТП. Как сообщили 2 ноября в управлении МВД по Курганской области, водителя задержали через сутки после аварии. Им оказался 42-летний житель города Щучье.

«Во время задержания он находился у себя дома и был в нетрезвом состоянии. Водительского удостоверения он никогда не имел. Автомобиль был расположен во дворе частного дома у третьих лиц. Транспортное средство снято с регистрационного учета», – уточнили в региональном полицейском главке.

В полиции также сообщили детали той аварии, которая произошла вечером 31 октября на ул. 50 лет ВЛКСМ. Виновник ДТП ехал на машине ВАЗ-21150. На автомобиле обнаружены механические повреждения. Мужчина задержан. «Он доставлен в МО МВД России «Щучанский» и помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц. К нему применена мера в виде административного задержания для обеспечения судебного рассмотрения протоколов в суде», – прокомментировали в УМВД Курганской области.

«Новый День» сообщал, что в ДТП пострадали три девочки. Они в темное время суток шли вдоль дороги. «Световозвращающих элементов на одежде пешеходов не имелось. Водитель, не заметив подростков, сбил их, после чего скрылся с места ДТП. В результате происшествия три девушки 15-16 лет получили телесные повреждения. Одна из них с травмами госпитализирована в медицинское учреждение», – ранее сообщали в региональном управлении ГИБДД.

Курган, Щучье, Дарья Котова

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