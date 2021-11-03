В Курганской области принято решение о работе школ после каникул: дети останутся дома

В школах, вузах и сузах Курганской области с 8 по 14 ноября вводится дистанционное обучение. После осенних каникул школьники и студенты не вернутся за парты из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение о дистанте принял оперативный штаб Курганской области. Об этом 3 ноября сообщили в департаменте образования Курганской области.

«Учитывая ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и продолжающуюся вакцинацию, школьники Курганской области с 8 по 14 ноября будут учиться в дистанционном формате. Вместе со школьниками получать знания с применением дистанционных технологий всю следующую неделю будут студенты вузов, колледжей и техникумов. Занятия в рамках дополнительного образования будут проходить только в онлайн формате», – заявили в профильном департаменте. Детские сады с 8 ноября возвращаются к обчному режиму работы.

Как сообщал «Новый День», осенние каникулы в Зауралье были продлены.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 03.11.21

В Зауралье силовикам пришлось задерживать пьяного водителя с погоней и стрельбой. / Мертвый груз – «бумажные» стаканчики. Спецпроект «Нового Дня» о неперерабатываемых отходах. / Завтра день Казанской иконы Божьей Матери. Какие приметы и поверья есть о нем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»