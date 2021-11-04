Оперштаб Курганской области определился, как будет жить регион после 7 ноября

Оперативный штаб Курганской области принял ряд решений, которые будут действовать в Зауралье с 8 по 14 ноября. Нерабочие дни продлеваться на данный период не будут, но основные ограничительные меры сохраняются.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы людей, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных от коронавируса. Как сообщал «Новый День», на дистант с 8 по 14 ноября также переводятся школы, вузы и сузы. Детские сады с 8 ноября начнут работу в обычном режиме.

Обязательный режим самоизоляции сохраняется для людей в возрасте от 60 лет, кроме вакцинированных, либо переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

По решению оперативного штаба с 8 ноября свою работу могут возобновить фуд-корты в торговых центрах. При этом фильтры безопасности сохраняются везде. Все объекты, в которых оказываются услуги, можно посещать только при наличии действующего QR-кода (сертификат переболевшего не ранее 6 месяцев назад, сертификат вакцинированного) или медицинского документа. Документ можно предъявлять в электронном или бумажном виде, а также при себе необходимо иметь паспорт. Если нет QR-кода, то можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, срок «годности» которого не может превышать 72 часа.

Курган, Дарья Котова

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