В Курганской области коронавирусом за сутки заболели 218 человек

В Курганской области продолжается суточный прирост заболеваемости коронавирусом. На 4 ноября лабораторно подтверждено 218 диагнозов.

По данным оперативного штаба региона, новые случаи Covid-19 выявлены в 22-х муниципалитетах. В Кургане плюс 67 инфицированных за сутки. Остальные случаи коронавируса выявлены в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 39,7 тыс человек.

Накануне оперативный штаб принял несколько решений, связанных с ограничительными мерами после завершения нерабочих дней 7 ноября.

Курган, Дарья Котова

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