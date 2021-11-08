В Зауралье 50 фермеров получили десятки миллионов рублей на развитие бизнеса

В 2021 году 50 фермеров и крестьянско-фермерских хозяйств Курганской области воспользовались мерами господдержки и получили субсидии из регионального бюджета. Такие данные в понедельник, 8 ноября, озвучил директор департамента АПК Рустам Камалетдинов.

Глава регионального департамента уточнил, что в 2021 году по программе «Агростартап» деньги получили 14-ть начинающих фермеров. Субсидии на создание и развитие КФХ оформили 32 предпринимателя, гранты на развитие семейных ферм были выделены 4 фермерам. Суммы грантов составляют от 4 млн рублей до 30 миллионов.

Полученные средства фермеры преимущественно тратят на покупку скота. Г-н Камалетдинов уточнил, что на полученные в этом году деньги фермеры в общей сложности планируют приобрести 1250 голов крупного рогатого скота и более 1500 овец и коз. Это позволит создать на селе 104 новых рабочих места.

«Примеры создания и развития хозяйств, благодаря действующим региональным мерам поддержки, есть практически в любом муниципальном образовании Курганской области», – прокомментировал глава регионального департамента АПК.

Напомним, с 2019 года курганский губернатор Вадим Шумков запустил проект «Курганская область зовёт». Это аналог «дальневосточного гектара». Проект даёт возможность взять бесплатно участок земли, построить на нём дом или даже ферму, получить господдержку на создание этой самой фермы и строительство жилья. Проект нацелен на привлечение тех, кто хочет заниматься хозяйством и жить за городом. Он должен решить несколько задач – развитие деревни, народосбережение, повышение рождаемости и так далее.

Курган, Дарья Котова

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