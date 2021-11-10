В Зауралье вынесен приговор по громкому коррупционному делу с участием бывшего замгубернатора

Бывшему заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину и экс-руководителям Шадринского района вынесли приговор. Суд над фигурантами одной из самых громких коррупционных историй завершен.

Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, Пугин, которого судили по двум статья УК РФ, приговорен к 8 годам лишения свободы. Также бывший чиновник должен заплатить штраф – почти 2 млн рублей. Экс-глава Шадринского района Владимир Осокин тоже признан виновным. Его суд отправил в тюрьму на два года. Заместитель Осокина – Вячеслав Рознин, проведет в колонии общего режима 2 года 6 месяцев. Рознин и Осокин были взяты под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

«Новый День» сообщал подробности коррупционной истории. Она началась несколько лет назад, когда в Курганской области на средства федерального и областного бюджетов строились инфраструктурные объекты в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района. Подрядчиком стала компания «Мультипласт», которая не выполнила работы, но бюджетные деньги подрядчику были перечислены. Подозрительную лояльность к коммерсантам проявили именно Пугин и на тот момент руководители Шадринского района.

Пугина задержали в апреле 2020 года, сначала ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В ходе расследования добавились четыре эпизода в рамках ст.290 УК РФ (получение взятки). Экс-главу Шадринского района Осокина судили по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Рознин проходил по этой же статье.

По данным следствия, в период 2018 – 2019 годов Сергей Пугин, являясь первым заместителем губернатора Курганской области – директором департамента агропромышленного комплекса, действуя в сговоре с главой Шадринского района Владимиром Осокиным, а также Вячеславом Розниным, занимавшим должность заместителя главы Шадринского района, организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика – ООО «Мультипласт».

Топ-менеджеры ООО «Мультипласт» также попали под следствие. Силовики долго искали лишь коммерческого директора строительной фирмы Михаила Третьякова, который сбежал и был объявлен в международный розыск. Позднее его удалось задержат, после чего он дал признательные показания против Пугина.

Курган, Дарья Котова

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