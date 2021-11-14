Губернатор Шумков анонсировал ремонт главных мостов Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм сообщил о том, что в 2022-2024 годах в регионе запускается масштабная программа ремонта мостов и путепроводов.

«В Кургане будем ремонтировать так называемый Кировский мост и Некрасовский путепровод, вызывающие огромное количество нареканий граждан. Будем также проектировать ремонты Чеховского моста, путепровода по улице Голикова и т.д. В Шадринске в следующем году также начнём ремонтировать два моста и ещё два моста – в 2023/24 годах. В рамках программы будет проведен ремонт полутора десятков других мостовых объектов на территории различных муниципалитетов региона», – анонсировал запуск программы Шумков

«Новый День» сообщал», что в текущем году завершается строительство моста ЖБИ в Кургане. Это путепровод по пр. Машиностроителей, который был демонтирован. В августе 2019 года началось строительство нового моста протяженностью 462 метра. И это один из самых крупных дорожных объектов Кургана. Восстановить аварийный мост, который соединяет центральную часть города с другими микрорайонами, Вадим Шумков пообещал в 2019 году. Тогда же по поручению главы региона была сформирована заявка в Минтранс РФ. На данную стройку Кургану выделили более 1 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.11.21

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