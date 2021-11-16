Подростка из Кипельского детского дома, где издевались над малышом, отправили под стражу

По ходатайству следователей СУ СКР по Курганской области 16-летний подросток из Кипельского детского дома заключен под стражу. По данным силового ведомства, юноше предъявлено обвинение по ст. 117 УК РФ (истязание).

«Согласно материалам уголовного дела, 16-летний обвиняемый, являясь воспитанником указанного учреждения, неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания» – заявили 16 ноября в региональном Следкоме.

Об издевательствах над малышом в Кипельском детдоме стало известно после того, как в социальных сетях появилось видео. Его сняли сами подростки. Взрослые ребята шлепают маленького мальчика и учат его курить электронные сигареты. Ребенок на видео не плачет.

Как сообщал «Новый День», ситуацию в Кипельском детском доме, где подростков обвинили в жестоком обращении с маленькими детьми, уже прокомментировали и силовики, и чиновники, и омбудсмены. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить все стационарные учреждения региона, где проживают дети, пожилые люди и инвалиды. Масштабная ревизия социальных учреждений уже началась с утра 16 ноября. Уголовное дело также возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность).

Курган, Дарья Котова

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