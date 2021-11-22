В курганском правительстве важное назначение: специалист прибыл из Санкт-Петербурга

Департамент здравоохранения Курганской области с 22 ноября возглавил Алексей Сигидаев. Пока он будет работать с приставкой «и.о.» руководителя. Доктор инфекционист Сигидаев в прошлом работал в Санкт-Петербурге. С курганской медициной он познакомился в 2020 году, когда прибыл в Зауралье в составе сводного медицинского отряда Минобороны РФ. Сигидаев тогда возглавлял сводный отряд, прибывший в регион из-за второй волны пандемии Covid-19.

Назначение Сигидаева главой регионального депздрава сегодня официально подтвердили в правительстве Курганской области. До сегодняшнего дня ведомством руководила и.о. директора департамента здравоохранения Елена Островских.

В 2020 году, напомним, в Курганскую область прибыла бригада военных медиков. Специалисты тогда приезжали в регион по просьбе губернатора Вадима Шумкова. Глава региона, в условиях резкого ухудшения эпидобстановки, обращался за помощью к правительству РФ. Доктор Сигидаев в тот период выступил с критикой и в адрес работы ковидариев Зауралья, и в адрес поликлинического звена.

В данный момент департамент здравоохранения – одна из самых загруженных работой структур. О том, что ведомство может возглавить кандидат медицинских наук, представитель клиники инфекционных болезней военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) речь шла еще в октябре.

Курган, Дарья Котова

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