Курганские медики подтвердили факты гибели детей от Covid-19

В Курганской области от коронавируса скончались трое детей. Один из них родился от инфицированной мамы и спасти новорожденного медики не смогли. Об этом сообщила заместитель главного врача Курганской областной детской больницы им. Красного Креста Светлана Ларионова.

Статистику доктор Ларионова озвучила на круглом столе с участием нового врио главы департамента здравоохранения региона Алексея Сигидаева. Заместитель главного врача детской больницы добавила, что в 2021 году коронавирусом в Курганской области заразились 8 тысяч 576 детей. «В прошлом году не было тяжелых случаев, в этом году 134 ребенка болели с пневмонией. Появляются сыпи, боли в суставах, воспаление слизистых. Зафиксировано три смертельных случая у детей», – прокомментировала Светлана Ларионова.

Новый глава регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев поддержал коллегу: «Если раньше мы говорили, что дети практически не болеют, то сегодня дети болеют... в соседних регионах уже есть на ИВЛ больные дети. Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями – либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация».

В Курганской области с начала пандемии было выявлено более 43 тыс 850 случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»