Еще одну ключевую позцию в здравоохранении Курганской области занял доктор из Санкт-Петербурга

В департаменте здравоохранения Курганской области продолжаются кадровые перестановки. В четверг, 25 ноября, в региональном правительстве подтвердили, что первым заместителем руководителя ведомства назначен Назар Шевченко. До назначения доктор Шевченко работал в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург).

Таким образом ключевые посты в региональном депздраве теперь занимают медики из Санкт-Петербурга. Как сообщал «Новый День», с 22 ноября департамент возглавил кандидат медицинских наук Алексей Сигидаев. Он также работал в академии им. С.М.Кирова. Пока Сигидаев занимает пост с приставкой «врио» руководителя.

И Сигидаев, и Шевченко в 2020 году приезжали в Курган в составе сводного отряда Минобороны РФ, чтобы помогать курганским медикам во время пандемии коронавируса.

Елена Островских, которая до назначения врио директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева исполняла обязанности руководителя ведомства, остается в должности заместителя директора департамента. Именно в этой должности она работала до того, как на неё временно были возложены обязанности директора департамента.

Курган, Дарья Котова

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