Губернатор Шумков сравнил открытие нового моста в Кургане с «окончанием депрессии»

Путепровод по проспекту Машиностроителей в Кургане 25 ноября торжественно открыт, по нему пустили движение. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принимал участие в церемонии открытия и подчеркнул, что это знаковое событие.

Также Шумков заявил, что с вводом нового путепровода в Кургане «закончен период депрессии» и напомнил, что в этом году в областной столице возводятся 5 детских садов, ведется строительство большой школы на 1,5 тысячи мест, двух новых поликлиник – детской и взрослой, больницы при онкодиспансере, новой ледовой арены и досугового центра. Ежегодно в городе ремонтируются улицы и проспекты, благоустраиваются дворы и дороги. «Все это становится возможным благодаря труду обычных курганцев, благодаря вашему труду», – резюмировал Шумков.

Мэр Кургана Елена Ситникова отметила, что реконструкция путепровода по проспекту Машиностроителей – это долгожданное событие для всех горожан. «Открытия моста ЖБИ особенно ждали жители микрорайонов Заозерный и Рябково, которые на время ремонта были вынуждены ездить объездными путями», – прокомментировала Ситникова.

По новому путепроводу сегодня открылось движение. Схема движения изменилась и для общественного транспорта.

Путепровод ЖБИ – крупный для Кургана инфраструктурный проект. В августе 2019 года аварийный мост, построенный почти 40 лет назад, был полностью демонтирован. Мостостроители заново строили переправу. Строительство нового мостового перехода длилось два года, было потрачено более 1 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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