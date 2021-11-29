В курганской думе засекретили вопрос с QR-кодами

Дума Курганской области скрывает повестку завтрашнего заседания – пресс-секретарь Алексей Васенёв не смог сказать, будут ли 30 ноября депутаты обсуждать федеральный законопроект о QR-кодах. В разговоре с агентством «Новый День» г-н Васенёв отметил, что в данный момент в повестке этого вопроса нет. Но не исключено, что завтра утром, прямо перед самым заседанием, в повестку будут внесены дополнительные вопросы. Если так и произойдёт, очевидно, это будет означать, что проект закона не обсудили на профильном комитете.

Опрошенные агентством депутаты-единороссы отказались официально отвечать на вопрос – будет ли завтра в повестке вопрос о федеральных законопроектах. Но на условиях анонимности сообщили, что эту тему, скорее всего, успеют обсудить на фракции «Единой России» перед заседанием думы.

В Госдуме сейчас рассматриваются два законопроекта, связанные с QR-кодами. Один предполагает легитимизацию QR-кодов – их обязательное применение в регионах в период распространения коронавирусной инфекции («О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Второй – применение QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте. Идёт сбор отзывов от региональных дум и заксобраний. В некоторых регионах обсуждение региональными депутатами вызывают конфликты. Так в Челябинске антипрививочники пытались попасть на заседание областной думы, чтобы высказать негодование и заставить народных избранников направить негативный отзыв в Госдуму. Охрана не впустила их в здание. Случилась потасовка.

Курган, Наталья Ефремова

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