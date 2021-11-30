Курганцы предлагают проверить на вменяемость антиваксеров, приписавших пандемию Биллу Гейтсу

Курганский областной суд приступил к рассмотрению коллективного иска местных антиваксеров, которые требуют признать незаконным решение губернатора Вадима Шумкова о введении в регионе обязательной вакцинации и системы пропусков по QR-кодам. Иск в облсуд подали 18 человек. 29 ноября состоялось предварительное заседание. Цитаты и аргументы истцов разлетелись по социальным сетям и вызвали бурю негодования у одних, смех и поддержку у других.

Автором самой яркой цитаты стала истица Вера Макеева. Она спросила у судьи, откуда у нее данные, что во всем мире объявлена пандемия коронавируса. Судья ответила: пандемию объявила Всемирная организация здравоохранения. «Зачем вы ссылаетесь на международную организацию здравоохранения? Это глупости, которые могут прийти в голову какому-нибудь Биллу Гейтсу и чужды нашему народу!», – парировала участница коллективного иска.

Фраза Макеевой облетела популярные паблики Курганской области. Под одним из таких постов активный пользователь соцсети Марина Камшилова прокомментировала: «Жаль, в рамках гражданского иска нельзя назначать психиатрическую экспертизу. Но проверить на вменяемость, дееспособность нужно». «Я такие муки испытываю, когда читаю подобный бред. Вместо QR-кода ввели бы лучше ограничение доступа в интернет таким лицам», – добавила пользователь под ником Мария Мальцева. Есть и те, кто поддержал Макееву: «Правильно женщина топит», – написал пользователь под ником Рустам Аухадеев.

29 декабря в областном суде Курганской области прошло предварительное заседание по иску курганских антипрививочников и противников QR-кодов. Против «ковидных пропусков» в том числе активно выступают депутат городской думы, коммунист Яков Сидоров и известный в Зауралье общественник Габдула Исакаев.

Курган, Дарья Котова

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