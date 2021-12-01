Курганские власти продают акции «дочки» Газпрома за полцены

Правительство Курганской области предпримет очередную попытку продать пакет акций «дочки» Газпрома – АО «Газпром газораспределение Курган». Аукцион назначен на 29 декабря, сообщается на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. На продажу курганские власти выставляют пакет обыкновенных акций за 35 млн рублей.

У компании «Газпром газораспределение Курган» (создана в 2006 году) два акционера: правительство Курганской области (25,1%) и АО «Газпром газораспределение» (74,9%). С 2019 года департамент имущественных и земельных отношений Курганской области предпринимал несколько попыток продать госактив.

В аукционной документации сообщается, что на аукцион ценные бумаги выставляются единым пакетом. Это 21 тыс 057 обыкновенных акций и 25,008% уставного капитала. Начальная цена лота – 35 млн 26 тыс рублей. В активе компании несколько земельных участков общей площадью 940 кв метров в Варгашинском, Кетовском районах и Кургане. Плюс сеть сооружений газопроводов. За 9 месяцев текущего года выручка курганской «дочки» Газпрома превысила 609,9 млн рублей. Чистая прибыль в части платы за технологическое присоединение составила почти 10 млн рублей.

«Новый День» сообщал, что по программе приватизации госимущества Курганской области ценные бумаги АО «Газпром газораспределение Курган» с 2019 года неоднократно выставлялись на аукцион, но от покупателей не поступало ни одной заявки. Почти за три года цена на пакет обыкновенных акций компании уменьшилась почти вдвое: с 68 млн рублей до 35 миллионов.

Компания «Газпром гозораспределение Курган» входит в структуру Газпрома и отвечает за распределение газообразного топлива по газораспределительным системам Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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