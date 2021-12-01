Улицы Кургана за час превратились в сплошной каток, ходить невозможно

В Кургане первый день зимы начался с ледяного дождя. В областной столице сейчас тротуары покрыты сплошной ледяной коркой, передвижение пешеходов максимально затруднено. Автодороги спасают реагенты.

В мэрии Кургана сообщили, что с наступлением непогоды работа по уборке дорог усилена. Дорожная техника работает с ночи. «Особое внимание уделяется обработке опасных участков противогололедными материалами», – уточнили 1 декабря в администрации Кургана. Если еще в 10 часов утра на тротуарах города местами была снежная «каша», то к 11 часам асфальт превратился в каток.

Как сообщал «Новый День», из-за мокрого снега, ледяного дождя и «температурных качелей» 1 декабря с 08:40 часов полностью прекращено движение автобусов на трассах федерального и регионального значения.

По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря погодные условия не улучшатся. «На территории Курганской области прогнозируются осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 14 м/с. На автомобильных дорогах ожидается гололедица, на проводах – налипание снега», – предупреждают в мэрии Кургана.

В региональном управлении МЧС накануне выступили с тревожным заявлением и предупредили жителей региона о том, что в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия – ветер до 15 метров в секунду, гололедица и мокрый снег. Непогода по данным ведомства продлится до 6 декабря.

Курган, Дарья Котова

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