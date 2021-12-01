В Кургане вынесен приговор водителю, который насмерть сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе

Городской суд Кургана вынес приговор 47-летней женщине-водителю, по вине которой в мае 2021 года погиб ребенок. Мальчик попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу по пешеходному переходу.
«Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – сообщили 1 декабря в прокуратуре Курганской области. В надзорном ведомстве также уточнили, что виновница ДТП ехала с превышением разрешенной скорости.
«Новый День» сообщал подробности трагедии. ДТП произошло в мае на ул. Кирова в Кургане. Семилетний мальчик пытался перейти дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. В этот момент его сбила водитель иномарки Toyota Carina.
С места ДТП пострадавший был доставлен в «Курганскую областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста» в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь два дня, но спасти несовершеннолетнего мальчика не удалось. Он скончался в реанимации.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Курган, Дарья Котова
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