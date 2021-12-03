В Зауралье от коронавируса вакцинировались более 63 % взрослого населения

В Курганской области всю неделю фиксировалось снижение заболеваемости ковидом. На 3 декабря Covid-19 подтвердился у 197 человек. Темпы вакцинации остаются высокими: привитых среди взрослого населения 63,0%, среди пенсионеров – 63,3%. Об этом 3 декабря сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

Судя по данным ведомства, прививочный бум уже прошел, за минувшие сутки первый компонет вакцины получили 1359 человек. Месяцем ранее в прививочные кабинеты ежедневно обращались тысячи зауральцев. Всего первым компонентом вакцины в Зауралье привиты более 404 тыс человек. Завершили вакцинацию 359 тыс человек. По решению оперативного штаба региона для граждан старше 60 лет в Курганской области введена обязательная вакцинация.

Также пенсионеры по решению регштаба обязаны соблюдать режим самоизоляции. Ковидные ограничения для граждан старше 60 лет будут действовать до конца 2021 года.

Курган, Дарья Котова

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