Федералы выделят Курганской области миллиард на дорожные стройки

Депутат Госдумы РФ Александр Ремезков на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте» анонсировал выделение денег Курганской области на дорожные стройки. Из федерального бюджета Курган дополнительно получит 150 млн рублей, чтобы завершить реконструкцию путепровода по пр. Машиностроителей. Также региону объем дорожных трансфертов на 2022 год увеличен до миллиарда рублей.

Парламентарий уточнил, что вопрос с выделением 150 млн на завершение самой масштабной дорожной строки в Кургане уже решен и решение одобрено российским кабмином. «Дополнительная поддержка из федерального бюджета поможет области оперативно завершить реконструкцию ключевой автомагистрали в Кургане», – написал Ремезков (избирался в Госдуму от партии «Справедливая Россия – за правду» в составе федерального списка). Также политик добавил, что в 2022 году Курганской области будет выделено 1,33 млрд рублей на приведение «в нормативное состояние автодорог и искусственных дорожных сооружений». В текущем году было выделено 260 млн рублей.

Путепровод по проспекту Машиностроителей в Кургане, который был демонтирован и за два года построен заново, назван одним из самых масштабных проектов Урала. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм ранее написал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. На строительство нового моста было выделено чуть более 1 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»