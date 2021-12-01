Хуснуллин назвал новый мост в Кургане самым крупным инфраструктурным проектом Урала

Путепровод по проспекту Машиностроителей в Кургане, который был демонтирован и за два года построен заново, назван одним из самых масштабных проектов Урала. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм написал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В этом году на Урале реализовано несколько масштабных проектов. Среди наиболее крупных – открытие после реконструкции путепровода в Кургане, связывающего микрорайоны с центром города», – написал в Марат Хуснуллин в посте, в котором он подвел итоги дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Федеральный чиновник также отметил, что во всех 6-ти регионах УрФО запланированные на год по БКД дорожные работы уже выполнены на 100%.

Как сообщал «Новый День», движение по мосту ЖБИ в Кургане было торжественно открыто 25 ноября. Путепровод, построенный в 70-ые годы прошлого века, был признан аварийным. Курганский губернатор Вадим Шумков обратился к федералам за помощью, региону был выделен миллиард. В конце 2019 года путепровод был полностью демонтирован, началось строительство нового. Стройка длилась два года. На церемонии открытия объекта губернатор Шумков заявил, что с вводом нового моста в Кургане «закончен период депрессии».

В региональном правительстве напомнили, что власти за несколько лет планируют отремонтировать еще несколько мостов. Регион планирует принять программу и вложить в ремонт переправ более 1,5 миллиардов рублей. «В программу планируют включить ремонт мостов не только в Кургане и Шадринске, но в других населённых пунктах региона. В следующем году в планах начать ремонт двух мостов в Кургане – Кировского и Некрасовского, двух путепроводов в Шадринске», – прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Курган, Дарья Котова

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