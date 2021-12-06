Глава Минтранса РФ пообещал поддержать аэропорт Кургана

Глава Минтранса России Виталий Савельев и курганский губернатор Вадим Шумков обсудили дорожные проекты региона и развитие транспортного комплекса Курганской области. Встреча прошла в формате видеоконференции 3 декабря, сообщается на официальном сайте федерального ведомства.

Виталий Савельев в том числе обсудил с главой региона вопрос об увеличении количества рейсов из Кургана. В первую очередь, речь шла о рейсах в Москву, а также возможности включения в программу субсидирования авиаперевозок новых направлений. Как сообщал «Новый День», авиакомпания «ЮТэйр» недавно полностью прекратила полеты по маршруту Москва-Курган-Москва. Остался один перевозчик – лоукостер «Победа».

Сейчас аэропорт Кургана модернизируется. Ожидается, что работы будут завершены в 2022 году, такие данные озвучил губернатор Шумков во время совещания с главой Минтранса РФ. «Новый День» сообщал, что реконструкция аэропорта началась в 2020 году. Новый интерьер спроектирован с учётом потребностей маломобильных граждан. Напомним, в Кургане расположен Центр восстановительной медицины Илизарова, сюда едут лечиться и восстанавливаться после травм пациенты со всей страны.

Сейчас воздушные ворота Кургана обслуживают только два рейса: Курган-Москва и Курган-Санкт-Петеребург. В московский аэропорт «Внуково» самолеты летают ежедневно, в Северную столицу один раз в неделю. С 10 января 2022 года запускается новый субсидируемый рейс в Сургут.

Курган, Дарья Котова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»