Депздрав Курганской области обратился к силовикам после жалобы врачей главной больницы региона

К очередной серии затяжного конфликта между несколькими медиками Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и региональным департаментом здравоохранения подключились силовики. В Следком Курганской области переданы документы, собранные депздравом во время проверки. Такая проверка, напомним, накануне проводилась по жалобе группы медиков. Врачи и медсестры настаивают: им недоплачивают, система начисления зарплаты непрозрачна, из главной больницы Кургана массово увольняются специалисты. В документах, которые переданы следователям, сообщается обратное: врачи в день зарплаты получают сотни тысяч рублей, но плановые показатели не выполняют.

Недовольство медиков БСМП несколько дней назад вылилось в открытое письмо на имя и.о. руководителя депздрава Алексея Сигидаева. Нового руководителя профильного ведомства, прибывшего в Курган из Санк-Петербурга, врачи БСМП попросили разобраться со сложившейся в больнице ситуацией: нездоровая текучка кадров, странная система начисления зарплаты, систематические недоплаты, люди перегружен, медикаментов не хватает. Во вторник, 7 декабря, в правительственном телеграм-канале появился официальный ответ депздрава.

«Проверка показала, что по итогам 10 месяцев 2021 года средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала превышает уровень средней заработной платы в Курганской области по всем перечисленным категориям сотрудников. Заработная плата врачей, подписавших обращение, составляет от 70 до 130 тысяч рублей. И это без учёта специальных выплат за работу с пациентами с COVID-19. Кроме того, многие подписавшие письмо врачи дополнительно работают в частных медицинских центрах, где прием начинается в 13:30, систематически не выполняя таким образом плановые показатели в больнице», – говорится в сообщении.

Что касается посыла про массовое увольнение медиков, которое в пандемию звучит особо угрожающе, то и эта информация, по заявлению депздрава, не соответствует действительности. «В 2021 году из БСМП уволились 15 врачей, в том числе 4 – по причине выхода на пенсию, 6 – по причине перехода в другую медорганизацию Курганской области для работы в «красной зоне», 4 – по причине переезда в другой регион. Принято на работу в БСМП 8 новых врачей. Схожая ситуация с фельдшерами и средними медицинскими работниками. Из 41 уволившегося из БСМП фельдшера 26 перешли на работу в «красную зону». При этом на работу в БСМП принят 31 фельдшер. Работа по подбору кадров для БСМП идёт в постоянном режиме», – прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения.

Вместе с тем, у профильного ведомства действительно появились вопросы к суммам выплат, которые начисляются медицинским работникам. И речь идет совсем не об уменьшении этих сумм. «Выявлены факты некорректного оформления приказов на стимулирующие и компенсационные выплаты отдельным специалистам в период с января по середину ноября 2021 г. К примеру, с учётом выплат за работу с ковидными пациентами заработная плата одного из подписавших обращение врачей составляет более 240 тысяч рублей в месяц. Также выявлены замечания к закупочной деятельности, которую осуществлял данный врач до момента передачи проведения закупок под контроль департамента здравоохранения. Информация о данных фактах передана департаментом в СУ СК РФ по Курганской области», – заявили сегодня в депздраве Зауралья. Медицинское руководство области добавило, что сожалеет о действиях некоторых своих коллег, работающих в БСПМ: жалобщики «тратят время на подобные вещи в ущерб своим прямым профессиональным обязанностям по оказанию качественной медицинской помощи населению».

Несколько источников «Нового Дня» подтверждают, что в СУ СКР по Курганской области уже были вызваны четыре медика из БСМП. «Следователи пока ничего не будут комментировать, проводится проверка, все считают, сверяют», – сообщил собеседник нашего агентства.

Конфликтные ситуации вокруг БСМП возникают регулярно. Весной прошлого года пост главного врача спешно покинул Сергей Фролов. В депздраве Зауралья тогда официально не комментировали его уход, но информированный источник «Нового Дня» сообщал, что уходу главврача предшествовала аудиторская проверка. Счетная палата тогда проверила все основные закупки БСМП и выяснилось, что зачастую тенедеры проводятся без конкурса, закупается все у единственного поставщика. Следом новая история: в первую волну пандемиии коронавируса фельдшеры БСМП заявили, что бригады скорой помощи не получают «коронавирусные» выплаты. Депздрав тогда эту информацию не подтвердил, было заявлено, что все ковидные доплаты формируются по понятной для всех схеме. И она едина для всей страны.

Напомним, БСМП в феврале 2020 года лично посещал премьер-министр России Михаил Мишустин. Медики тогда попросили его помочь: нужно капитально отремонтировать ключевое для Зауралья медучреждение. В мае 2020 года в БСМП начался масштабный ремонт. В порядок приведена в том числе и реанимация больницы, которую не ремонтировали с конца 80-ых годов 20 века. Цена контракта на первую очередь ремонтных работ превысила 90 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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