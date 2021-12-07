Курганский митрополит про QR-коды: «Не могу это назвать богоугодным делом»

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявил, что «не может назвать повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом». Цитата священнослужителя приведена на официальном сайте Курганской епархии.

Митрополит назвал введение QR-кодов резонансным решением и напомнил, что у русского народа особая ментальность. «У нас обострённое чувство справедливости, в наших генах – жизнь на основе евангельских идеалов: братолюбия, взаимовыручки, сострадания и помощи ближним», – высказался глава курганской епархии.

По его мнению, церковь должна принимать всех. «Но если Госдума примет закон о введении QR-кодов, то региональные власти получат право ограничивать посещение храмов. Есть у тебя код – проходи, нет – останешься без церковных служб... Но если закон человеческий вступает в конфликт с Божиим законом, то это противоречит нашей христианской совести», – рассуждает владыка.

Он напомнил, что и РПЦ, и президент Владимир Путин «придерживаются принципа добровольности при проведении вакцинации».

«Там, где есть свобода, где есть добровольность, не может быть ни принуждения, ни любой открытой или скрытой сегрегации людей и тем более – ограничения их в конституционных правах, в том числе права на свободу совести и вероисповедания. Из медицинской практики известно, что коронавирусной инфекцией заболевают и привитые, и переболевшие, и те, у кого есть медотвод от прививки. Значит, само по себе наличие QR-кода и требование его предъявить не связано напрямую с безопасностью людей, с профилактикой заболевания. Это в первую очередь средство контроля и принуждения к вакцинации, о чём, не скрываясь, говорят отдельные публичные лица. Но какое может быть принуждение при условии добровольности? Из слов Спасителя мы знаем, что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25)», – рассуждает митрополит.

Он также опасается, что когда закончится пандемия коронавируса (а она, по мнению владыки, рано или поздно сойдет на нет), технология QR-кодов и других цифровых методов контроля и принуждения – сохранится. И это приведет к тому, что «великий дар Бога людям – свобода», окажется под угрозой.

Глава епархии предостерегает: любое насилие, ограничение прав всегда плохо заканчиваются. «Мы слишком хорошо знаем из нашей истории, к чему ведут государственное насилие, сегрегация, ограничения в правах и социальная рознь. Какими бы высокими целями эти методы ни прикрывались. Мы пережили много трагедий и бед, но преодолевали их только молитвой к Богу, самоотверженной заботой друг о друге, напряжением и объединением всех духовных и физических сил. В эти тяжёлые моменты мы становились народом, имеющим «одно сердце и одну душу»», – резюмировал митрополит Даниил.

Напомним, региональные парламенты по всей стране обсуждают федеральный законопроект № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Проще говоря, речь идет об узаканивании использования QR-кодов в общественных местах. Дума Курганской области 30 ноября ободрила законопроект.

Курган, Дарья Котова

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