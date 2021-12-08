Зоозащитники пообещали помогать первому в Кургане приюту для бездомных животных

В Кургане на ул. Б.Перова,124а началось строительство первого в Зауралье муниципального приюта для бездомных собак и кошек. Представители городской администрации договорились с волонтерами-зоозащитниками и владельцами частных приютов в Кургане о дальнейшем сотрудничестве. Животных в приюте будут не только содержать, лечить и стерилизовать, но и пытаться найти им новых хозяев, заявила глава города Елена Ситникова.

О старте строительства в ноябре сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В муниципальном приюте смогут поместиться до 100 животных. Деньги город получил из регионального бюджета. Губернатор обратился к жителям Кургана и попросил поддержать проект. В приюте будут работать ветеринары, но помощь неравнодушных граждан обязательно потребуется, подчеркнул Шумков.

Подрядчиком строительства стала компания «Сервис+». В мэрии Кургана уточнили, что на площадке будут смонтированы модули для временного размещения животных, уличные вольеры и площадка для выгула собак, которую обнесут сеткой. По периметру установят забор. Мэр Елена Ситникова поручила подрядчику завершить работы до конца года.

Курган, Дарья Котова

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