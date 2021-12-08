На федеральной трассе между Курганом и Екатеринбургом отремонтируют мост

На официальном портале госзакупок объявлен конкурс на ремонт моста через реку Ольховка. Переправу на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган планируют отремонтировать летом 2022 года. Цена заупки – более 42,3 млн рублей.

Заказчиком работ выступает Управтодор «Южный Урал». Деньги выделяются из федерального бджета. Заявки от конкурсантов будут приниматься до 29 декабря 2021 года. Победителя торгов назовут уже в январе 2022 года. В конкурсной документации сообщается, что весь транш подрядчик получит в следующем году, а выполнить работу должен в сжатые сроки. Ремонт начнется 1 июня 2022 года и продлится до 31 августа. На этот период проезд по мосту будет ограничен или запрещен. Переправа находится на км 186+150 автодороги.

«Новый День» сообщал, что в 2022-2024 годах в Курганской области запускается масштабная программа ремонта мостов и путепроводов. «В Кургане будем ремонтировать так называемый Кировский мост и Некрасовский путепровод, вызывающие огромное количество нареканий граждан. Будем также проектировать ремонты Чеховского моста, путепровода по улице Голикова и т.д. В Шадринске в следующем году также начнём ремонтировать два моста и ещё два моста – в 2023/24 годах. В рамках программы будет проведен ремонт полутора десятков других мостовых объектов на территории различных муниципалитетов региона», – ранее анонсировал запуск программы губернатор Вадим Шумков.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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