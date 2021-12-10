В Кургане открываются елочные базары и ведется строительство ледового городка

В Кургане с 15 декабря начнут работать елочные базары. Купить главный символ Нового года горожане смогут до 31 декабря.

Как уточнили 10 декабря в городской администрации, на аукцион были выставлены 27 мест – торговых точек. Поступило 52 заявки. «По результатам электронных аукционов заключено 23 договора на предоставление 23-х торговых мест для размещения ёлочных базаров», – прокомментировали в мэрии областной столицы. Продавцы елок должны будут украсить место торговли в стиле уже разработанной единой новогодней концепции. Чиновники обещают следить за работой елочных базаров, чтобы не допустить на этот рынок черных лесорубов.

Подготовительные работы к Новому году ведутся уже и на главной городской площадке. Ледовый городок (площадь им. Ленина), напомним, будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Елку на площади уже установили, сейчас наряжают. Для детей зальют три горки. Изо льда рабочие вырезают цифры – 2022.

Курган, Дарья Котова

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