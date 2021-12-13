Для кафе и ресторанов Курганской области с сегодняшнего дня действуют новые ковидные правила

Оперативный штаб Курганской области по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции ослабил коронавирусные ограничения перед Новым годом. С 13 декабря новые правила действуют для общепита, с 15 декабря в школах и детских садах разрешено проводить утренники.

По решению оперативного штаба, с 13 декабря кафе, бары, рестораны и ночные клубы могут вернуться к работе в ночное время – с 23 часов до 6 часов утра. Также с 13 декабря разрешено проведение концертных и развлекательных программ (за исключением дискотек) с участием артистов и ведущих (они должны иметь QR-код). Для этого точка общепита должна войти в реестр территорий, свободных от новой коронавирусной инфекции. Это значит, что 80 процентов сотрудников организации привиты или переболели новой коронавирусной инфекцией не позднее 6 месяцев назад и имеют соответствующие документы, подтверждающие перенесенное заболевание. Посетители должны предъявить QR-код привитого или переболевшего (можно на бумажном носителе), либо ПЦР-тест.

С 15 декабря в регионе вводится еще одно послабление: оперштаб разрешил проводить новогодние праздничные мероприятия в школах и детских садах. Также разрешается проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках с максимальным количеством участников до 500 человек. Все мероприяти проводятся с соблюдением мер предосторожности.

Ранее коронавирусные послабления анонсировал курганский губернатор Вадим Шумков. Глава региона в своем аккаунте в Инстаграм сообщил, что жители области просят его отменить «коронавирусный» запрет на проведение новогодних корпоративов.

Курган, Дарья Котова

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