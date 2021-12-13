Суд отклонил иск курганских антиваксеров, требующих отменить QR-коды

Областной суд Курганской области в понедельник, 13 декабря, сообщил об отклонении иска, поданного от группы граждан. Они пытались оспорить законность постановление губернатора Вадима Шумкова.

Истцы оспаривали именно тот документ, согласно которому с 18 октября 2021 года в регионе в общественных местах была введена пропускная система по QR-кодам, которые получают люди, переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные от Covid-19. «Суд оставил без удовлетворения административный иск группы граждан. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке», – сообщили в пресс-службе облсуда Зауралья.

«Новый День» сообщал, что иск в конце ноября подали 18 человек. 29 ноября состоялось предварительное заседание, на котором одна из истиц – Вера Макеева, спросила у судьи, откуда у нее данные, что во всем мире объявлена пандемия коронавируса. Судья ответила: пандемию объявила Всемирная организация здравоохранения. «Зачем вы ссылаетесь на международную организацию здравоохранения? Это глупости, которые могут прийти в голову какому-нибудь Биллу Гейтсу и чужды нашему народу!», – парировала участница коллективного иска. Против «ковидных пропусков» в том числе активно выступают депутат городской думы, коммунист Яков Сидоров и известный в Зауралье общественник Габдула Исакаев.

Курган, Дарья Котова

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