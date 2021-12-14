Оперштаб Курганской области чуть ослабил коронавирусные ограничения

В Курганской области по решению оперативного штаба с 15 декабря частично возобновляются массовые мероприятия, в том числе, для детей.

Как уточнили в оперштабе, со среды в Зауралье можно будет проводить мероприятия для детей в театрах, кинотеатрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры. При этом заполняемость залов не должна превышать 50 процентов.

Аналогичные мероприятия для взрослых также с 15 декабря проводить разрешено, но лицам от 18 лет нужно предъявить на входе QR-код переболевшего коронавирусом или привитого от Covid-19. Также можно попасть на мероприятие с отрицательным ПЦР-тестом. Спортивные мероприятия с 15 декабря проводить тоже можно, но с максимальным числом зрителей не более 75 процентов от вместимости зала.

Как сообщал «Новый День», накануне оперштаб разрешил точкам общепита возобновить работу в ночное время – до 06 часов утра. Также было принято решение разрешить проведение детских новогодних утренников.

Курган, Дарья Котова

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