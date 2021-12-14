Главой Избиркома Курганской области избран экс-ректор Скиндереев

Избирательную комиссию Курганской области во вторник, 14 декабря, возглавил экс-ректор двух главных вузов Зауралья Роман Скиндереев. Главу регионального избиркома выбирали тайным голосованием на организационном заседании нового состава Избиркома.

В состав Избиркома, сформированного на 2021-2026 годы, вошли 14 человек. Половина из них назначены губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, еще семь человек были одобрены думой Курганской области. В состав комиссии, которой предстоит провести президентские выборы в 2024 году, в том числе вошли и представители нескольких политических партий.

Новый глава Избиркома – Роман Скиндерев, входил в состав комиссии с 2007 года, он был членом комиссии с правом решающего голоса. За его кандидатуру сегодня проголосовали 13 человек. Заместителем Скиндереева назначена Лариса Францишко – супруга руководителя регионального Следкома Богдана Францишко. Секретраем комиссии осталась Галина Достовалова.

Напомним, Роман Скиндереев с 2012 по 2015 год исполнял обязанности ректора Курганского госуниверситета. Затем он перешел на работу в другой вуз – КГСХА. Из сельхозакадемии Скиндереев уволися в 2019 году. До 13 декабря главой Избиркома был Валерий Самокрутов, он возглавлял Избирком с 2016 по 2021 годы. За эту пятилетку было проведено 462 избирательные кампании, из них 457 – по выборам лиц местного самоуправления.

Курган, Дарья Котова

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