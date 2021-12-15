Школьники Кургана рассказали Шумкову о том, как их кормят

Губернатор Курганской области Вадим Шумков продолжает проверять качество питания в школах Зауралья. Глава региона заезжает в учебные заведения и отправляется в школьную столовую. В среду, 15 декабря, губернатор посетил в Кургане школу № 50, о чем он рассказал в своем аккаунте в Инстаграм.

Вадим Шумков, который в начале года выступил с громким заявлением про «комок осклизлых макарон», напомнил, что такие рейды будут проводиться постоянно. В СОШ № 50, по словам автора поста, ребят кормят достойно.

«Ребята очень довольны. Многие даже делали совсем крамольные заявления, что в школе кормят вкуснее, чем дома (Максим, я тебя не выдам))) Но я предложил не злить мам, дело такое... могут на новогоднем подарке отыграться))) А если серьезно – коллеги снова заезжают в школы в Кургане, в Варгашах, в Белозерском, далее – везде. Будем заезжать без предупреждения, будем ставить видеонаблюдение, будем вводить в систему контроля за качеством питания самых активных родителей. Будем реализовывать иные мероприятия, пока те, кто за это отвечает, не поймут, что готовить для детей нужно вкусно, а тащить домой из школы сумки, набитые продуктами, купленными государством для детей, – стыдно», – написал сегодня в Инстаграм Шумков.

Губернатор в очередной раз призвал подключиться к контролю и родительские комитеты. «Не надо просто жаловаться и анонимно требовать расправы над неугодными. Надо самим приходить в школу и проверять, как кормят ваших детей. Вместе с нами. Такое право вам в регионе дано», – резюмировал Шумков.

Как сообщал «Новый День», в феврале 2021 года Шумков заявил о том, что берет под контроль качество школьного питания и обратился к организаторам процесса. Цитата Шумкова тогда облетела федеральные СМИ. «Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести – заветренная несвежая сосиска, предупреждаю – не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми», – написал Шумков. Губернатор также заверил, что вопрос взят под жесткий мониторинг. В региональном депздраве открыта прямая линия, родители могут звонить и жаловаться на качество школьного питания. «Также прошу коллег из районных и городских отделов образования жёстко, лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях», – цитата из обращения Шумкова.

Курган, Дарья Котова

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