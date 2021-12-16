Из курганского правительства уходят два чиновника: Кузнецов и Твердохлебова

В правительстве Курганской области две отставки. С поста ушла начальник управления культуры Дарья Твердохлебова. Также последний рабочий день 15 декабря 2021 года был у вице-губернатора Владислава Кузнецова.

Дарья Твердохлебова в официальном паблике правительства выступила с видеообращением, в котором сказала, что увольняется из-за проблем со здоровьем. Она поблагодарила всех за работу. Временно исполняющим обязанности начальника управления культуры Курганской области назначена Наталья Гончаренко.

Вице-губернатор Владислав Кузнецов, по неофициальным данным, уедет из Кургана. Он завершил учёбу в школе губернаторского резерва. Не исключено, что вскоре он получит предложение о работе.

Курган, Наталья Ефремова

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