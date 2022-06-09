Бывший вице-губернатор Зауралья Кузнецов назначен в правительство Луганской народной республики

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов назначен первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник 9 июня 2022 года. В данный момент Кузнецов находится в Луганске. Новость о назначении уже появилась на официальном сайте ЛНР.

Г-н Кузнецов ушёл из правительства Курганской области в декабре 2021 года. В правительстве Курганской области он занимался внутренней политикой и вопросами подготовки и реагирования на ЧС.

Согласно официальной справке, Владислав Кузнецов с 2009 по 2012 год занимал должности заместителя генерального директора ЗАО «Сибур-Моторс», генерального директора ОАО «Полиэф», ООО «Сибур-ПЭТФ», ЗАО «Сибур-ПЭТФ-ПЭТФ». С 2013 года – директор полиэфирной цепочки ООО «СИБУР», затем советник генерального директора компании «Сибур». Одновременно с этим являлся депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по единому республиканскому избирательному округу V созыва.

9 января 2019 года был назначен на пост вице-губернатора Курганской области.

Женат, имеет дочь и двоих сыновей.

Курган, Луганск, Наталья Ефремова

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