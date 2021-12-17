В Зауралье на пешеходном переходе опять сбили ребенка

В Шадринске на нерегулируемом пешеходном переходе водитель иномарки сбила 11-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован.

Как уточнили в ГИБДД Курганской области, авария произошла вечером 16 декабря на ул.Свердлова в районе дома № 96. За рулем иномарки – LAND ROVER, находилась женщина 1988 года рождения. Девочка переходила проезжую часть по правилам дорожного движения и воспользовалась пешеходным переходом. «В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», – уточнили автоинспекторы.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области каждое третье ДТП с участием пешеходов происходит на пешеходных переходах. Об этом в сентябре заявил прокурор Курганской области Андрей Назаров. Так, число происшествий на «зебре» увеличилось в регионе на 32%. В 2021 году были сбиты 33 человека (рост с 25 до 33 человек). Тревожной остается и статистика ДТП с участием детей. «С участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, при которых 3 ребенка погибли», – добавил прокурор.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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