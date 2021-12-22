Смертельное ДТП: в Курганской области на трассе разметало фуры

Ночью 22 декабря на федеральной трассе «Иртыш» в районе поселка Юргамыш произошло смертельное ДТП с участием двух фур. Как сообщается в паблике «Спасатели Кургана» в социальной сети во «ВКонтакте», водитель одного из большегрузов погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.

Спасатели уточнили, что это было лобовое столкновение. В паблике опубликованы фотографии с места ДТП – большегрузы искорежены. Одна из машин лежит на боку. Как сообщал «Новый День», 22 декабря в Курганской области сложились неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, температурные качели, гололед. Трассы федерального и регионального значения закрыты для общественного пассажирского транспорта. Водителей просят соблюдать сегодня особую осторожность.

Курган, Дарья Котова

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