Бюджет Курганской области на 2022 год пришлось серьезно корректировать

Дума Курганской области во вторник, 28 декабря, рассмотрела обновленный проект бюджета региона на 2022 год. Доходная часть бюджета увеличилась до 60 млрд рублей.

Как уточнил глава Финансового управления Курганской области Константин Ермаков, доходная чать скорректирована с учетом дополнительной финансовой помощи из федерального центра. Новые параметры главного финансового документа на 2022 год предлагаются такие: доходная часть 60,069 млрд рублей, статьи расходов расписаны на 66,3 млрд рублей. Кассовый разрыв – 6,2 млрд рублей.

К первому чтению депутатам был предоставлен бюджет на 2022 год с другими цифрами. Доход региональной казны пронозировался на уровне 53,9 млрд рублей, включая 28,3 миллиардов, которые Зауралье безвозмездно получит от других бюджетов. Более 25 миллиардов – собственные доходы Курганской области, которые формируются за счет налогов и акцизов. Расходная часть должна была составить чуть более 56 миллиардов. Соответственно, дефицит был запланирован минимальный – 2,1 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»