В Курганской области от коронавируса привито более 67 % взрослого населения

В Курганской области по состоянию на 4 января от Covid-19 привито 67,2% взрослого населения, вакцинация граждан в возрасте 60+ составляет 66,2%. Такие данные во вторник, 4 января, озвучили в региональном департаменте здравоохранения.

Всего в Зауралье первый компонент вакцины получили более 432 тыс человек. Весь цикл вакцинации прошли 404 тыс зауральцев. Как сообщал «Новый День», в декабре губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в регионе почти 80% и привитых, и переболевших.

По данным регионального депздрава, в январе в Зауралье коронавирусом ежесуточно заболевает чуть более 100 человек. На 4 января подтвердилось 102 диагноза Covid-19. В ковидных госпиталях сейчас находятся 246 человек, из них 94 пациента нуждаются в кислородной поддержке.

Курган, Дарья Котова

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