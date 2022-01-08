В полиции Зауралья прокомментировали гибель сержанта Михалева во время перестрелки

В управлении МВД по Курганской области официально подтвердили, что во время ночной перестрелки погиб сержант полиции Денис Михалев. «В ночь на 8 января на 27-м году жизни при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник патрульно-постовой службы полиции отделения полиции «Мишкинское» межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский» сержант полиции Денис Александрович Михалев», – сообщили в полицейском главке.

Погибший полицейский работал в органах внутренних дел с мая 2020 года. «Руководство и личный состав УМВД России по Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Дениса Александровича. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах сослуживцев. У Дениса остались жена и двое маленьких сыновей, которые всегда будут помнить его и гордиться им. Управлением МВД России по Курганской области семье погибшего будет оказана необходимая помощь», – цитата из официального сообщения, размещенного 8 января на официальном сайте УМВД по Курганской области.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 8 января 44-летний мужчина в посёлке Мишкино открыл огонь по машине УАЗ, в которой находились сотрудники полиции. Он стрелял из охотничьего карабина. «От полученных ранений один из сотрудников полиции скончался на месте происшествия, второй сотрудник с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он был ликвидирован», – сообщает 8 января пресс-служба регионального СК.

Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Причина, по которой нападавший открыл огонь, официально пока не названа, но по непотвержденным данным 44-летний мужчина был пьян.

Курган, Дарья Котова

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