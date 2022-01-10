В отделе полиции Зауралья, где сотрудницы из-за ревности били друг друга молотком, сменился руководитель

В Курганской области в отделе полиции «Куртамышский», где две сотрудницы устроили драку из-за мужчины, сменился руководитель. Отдел МВД «Куртамышский» теперь возглавляет полковник полиции Виталий Тетерин. Он пока занимает должность с приставкой «врио начальника».

Осведомленный источник «Нового Дня» подтвердил, что теперь уже экс-руководитель отдела полиции «Куртамышский» Сергей Сединкин лишился должности из-за инцидента, который вся страна обсуждала в декабре. Наше агентство сообщало, что 22 декабря гражданская жена Сергея Сединкина, которая также работает в правоохранительных органах, но сейчас находится в декрете, заподозрила гражданского супруга в измене с одной из его подчиненных. Ревнивая жена пришла в отдел полиции с молотком, где и началась женская драка.

По информации телеграм-каналов, гражданка, затеявшая драку с молотком, работает в правоохранительных органах в звании лейтенанта. Она приревновала к своей коллеге – капитану полиции по имени Ирина. Битва произошла в отделе кадров. Пострадали обе девушки. Досталось также их коллегам, которые пытались разнять дерущихся соперниц.

Пресс-секретарь УМВД по Курганской области Елена Радаева тогда сообщала, что по данному факту будет проведена служебная проверка. «По результатам проверки будет дана объективная оценка действиям сотрудников», – таким был официальный комментарий от имени УМВД Курганской области.





Курган, Дарья Котова

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