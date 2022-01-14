Курганские депутаты хотят изменить закон о материнском капитале

Депутаты курганской облдумы соберутся сегодня, 14 января, на внеочередное заседание. В повестке вопрос о внесении изменений в федеральный закон о маткапитале. Конкретно речь идет про статью 8, в которой прописаны причины, по которым семье могут отказать в распоряжении средствами этой господдержки.

«Депутаты намерены предложить федеральному центру усилить контроль за расходованием маткапитала, чтобы сократить число махинаций. К примеру, очень распространена схема обналичивания, когда на материнский капитал покупается ветхое, не пригодное для жизни жилье – какой-нибудь заброшенный деревянный домик, – рассказал «Новому Дню» источник в облдуме. – Необходимо внести изменения в федеральное законодательство, чтобы помещение, которое семья собирается покупать, предварительно проверялось. Чтобы комиссия выезжала на место и прямо там смотрела – дом это на самом деле или старый покосившийся амбар».

Напомним, что в январе 2021 года губернатор Вадим Шумков озвучил итоги проверки домов, приобретенных в Курганской области за средства маткапитала. По словам Шумкова, 440 сделок, совершенных в регионе, были осуществлены «с несуществующим, по сути, имуществом».

«Покупались развалины, которые невозможно назвать домом. Участники таких, по сути, мошеннических сделок доходили до крайней степени бесстыдства, открыто и повсеместно размещая объявления в стиле «Обналичим маткапитал», – писал у себя в соцсетях губернатор

Курган, Ольга Федорова

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