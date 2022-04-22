Курганские депутаты предлагают отбирать участки у многодетных, если те не строят дом

Депутаты Курганской думы разработали ещё одну инициативу: отбирать бесплатно выданные участки у многодетных семей, если на этой земле в течение 6 лет не строится дом. Об этом свидетельствуют документы, внесённые в Госдуму.

Такое предложение, объясняют авторы законопроекта, связано с тем, что многодетные семьи очень редко строят дома на бесплатных землях. Часто территории пустуют или получатели их продают. Депутаты приводят статистику: в Курганской области гражданам, имеющим трёх и более детей, с 2012 года предоставили 5068 земельных участков. Статистика в Кургане и Шадринске свидетельствует о том, что более 30% участков меняют собственников, порядка 76% – не используются, и только около 17% используются многодетными семьями для строительства домов.

«Полученные участки либо используются для иных целей, либо сразу же продаются, либо не используются вообще. Заброшенные земли, таким образом, фактически выводятся из оборота, зарастают сорной растительностью, становятся источником возникновения пожаров. <…> Полагаем целесообразным изменить порядок предоставления в собственность бесплатно земельного участка гражданам, имеющим 3 и более детей, конкретизировав цели такого предоставления и установив в качестве первоначального этапа – предоставление земельного участка в безвозмездное пользование на срок до 6 лет. По истечении 5 лет при условии, что многодетная семья использовала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, участок предоставляется ей в собственность бесплатно», – говорится в пояснительной записке авторов законопроекта.

Изменения предлагают внести в земельный кодекс.

Отзывов и замечаний пока нет.

Ранее курганские депутаты с подачи губернатора Вадима Шумкова предложили федеральным коллегам ограничить категории товаров, которые можно покупать на детские пособия. В том числе запретить тратить такие пособия на алкоголь и сигареты. Этот законопроект пока не прошёл. Также депутаты Зауралья предлагали проверять дома, которые покупаются за средства маткапитала, чтобы избежать случаев обналичивания маткапитала. Эта инициатива тоже пока на этапе рассмотрения в Госдуме.

Курган, Наталья Ефремова

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