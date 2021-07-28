Губернатор Шумков предложил запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты

В правительстве Курганской области рассказали, почему предлагают запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты. Как пояснили в официальном телеграм-канале областных властей, изначально законодательная инициатива исходила от губернатора Вадима Шумкова. Идея связана в том числе с желанием снизить число трагедий, которые происходят по вине нетрезвых родителей. Глава региона внёс предложение в областную думу, которая доработала законопроект и направила его в Госдуму.

«Изначально инициатива поступила от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Сильным аргументом в пользу предложенного ограничения стали итоги проверок по причинам пожаров, в которых погибли дети. В нескольких случаях ЧП родители являлись получателями пособий, не работали и злоупотребляли алкоголем. И в момент возгораний также были нетрезвы», – уточнил председатель областной думы Дмитрий Фролов, которого цитируют в канале.

По данным чиновников, в Курганской области около 40 тысяч граждан получают детские пособия.

«Покупая спиртное или сигареты, родитель не всегда задумывается о том, что навязывает нездоровый образ жизни и вредные привычки своему ребёнку. Это первое. А второе, к сожалению, есть случаи, когда почти все полученные средства, предназначенные для ребёнка, взрослые тратят на покупку алкоголя. Мы бы хотели исключить такие эпизоды», – отметила и.о. главы управления соцзащиты Курганской области Ирина Кудрявцева.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 16 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В документ предлагается внести в том числе вот такую строку: пособие на ребёнка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребёнка, перечень которых устанавливается Правительством РФ.

Как уточняется в пояснительной записке, в качестве механизма контроля за расходованием средств предлагается создание «социального электронного счёта». Именно на такой счёт будут перечислять пособие. Настройки системы позволяют расходовать средства с такого счёта на товары и услуги в рамках согласованного перечня.

Спикер областной думы Дмитрий Фролов пояснил, что пока такие социальные счета только внедряются. Механизм новый. Сложность в том, что пока неясно, сможет ли он работать в отдалённых территориях, где есть проблемы со связью и интернетом.

«Мы предложили создать рабочую группу, в которую войдут представители Курганской области в верхней и нижней палатах парламента. Также законопроект изучит профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей», – отметил г-н Фролов.

Курган, Наталья Ефремова

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