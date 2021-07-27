Депутаты предложили запретить тратить детские пособия на спиртное и сигареты

Депутаты Курганской областной думы предложили следить, на что россияне расходуют детские пособия. В частности, запретить покупку за счет этих денег алкоголя и табака.

Законопроект внесен в Госдуму днем 27 июля и опубликован на сайте.

Предложено все детские выплаты перевести в безналичную форму и перечислять их на «социальный электронный счет». Он будет привязан к карте «Мир», но система не позволит заплатить этими деньгами за табачную и алкогольную продукцию.

Перечень товаров и услуг, которые нельзя будет купить на детские выплаты, определит правительство РФ, а вот контролировать расходы будут власти в регионах. Им самим предстоит разработать механизм проверки данных, но россиянам не придется подавать отчеты.

Депутаты отметили, что предложенная система направлена на защиту прав детей и будет стимулировать отказ семьи от нездорового образа жизни.

Напомним, некоторые российские семьи лишились права на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из-за новых правил оказания мер поддержки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.07.21

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