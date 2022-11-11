В Целинном районе многодетным не выдавали бесплатные земельные участки

В Целинном районе Курганской области многодетным семьям не выдавали положенные им бесплатные земельные участки. После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась.

«В соответствии действующим законодательством граждане, имеющие трёх или более детей, имеют право на получение земельного участка, находящегося в муниципальной собственности бесплатно. Обязанность по предоставлению указанных земельных участков возложена на органы местного самоуправления. Однако со стороны муниципалитета мер по обеспечению земельными участками многодетных семей не принималось», – пояснили в областной прокуратуре 11 ноября 2022 года.

Ведомство внесло в адрес главы округа представление. В итоге шесть семей получили участки для жилищного строительства в собственность бесплатно.

Ранее курганские депутаты предложили федеральным коллегам новые правила выдачи участков: давать землю многодетным временно, на 6 лет. По задумке народных избранников, если за этот период семья не построит дом, то участок нужно вернуть государству. Однако пока этот законопроект не принят, правительство РФ не поддержало эту инициативу.

Целинный район, Наталья Ефремова

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