В центре Кургана девочка провалилась в канализационный колодец (ФОТО)

В Кургане девочка провалилась в канализационный люк в центре города. Следственный комитет начал проверку. ЧП произошло вечером 17 января около гостиницы «Москва». Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Примерно в 17:30 на остановке «гостиница Москва» девочка провалилась в люк. Вопрос, как так получилось, что люк находился в таком состоянии, по нему видно, что он треснутый и треснутый он скорее всего из-за снегоуборочной техники, как дворники могли не заметить, что он в таком состоянии?», – написал очевидец в группу «Инцидент. Курган» в ВКонтакте. Он отметил, что прохожим с трудом удалось вытащить ребенка из колодца.

Очевидцы сообщают, что в происшествии виноваты уборщики снега. «Люк был сдвинут трактором, когда убирали снег месяц назад. Его просто положили работники и ушли. Я сама видела», – написала пользователь Елена Реутова.

В администрации Кургана сообщили, что указанный колодец принадлежит Ростелекому и подтвердили, что люк был поврежден при снегоочистке. «Ростелеком проинформирован о необходимости восстановления крышки люка. В настоящее время колодец закрыт», – отчитались в мэрии.

В следственном комитете заявили, что вся информация, изложенная в оцсетях будет проверена, также будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию канализационного колодца.

Фото – группа Инцидент.Курган ВКонтакте

Курган, Ольга Федорова

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