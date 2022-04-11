В Кургане спасатели достали из колодца просившего о помощи мужчину

В Кургане спасатели достали из канализационного коллектора мужчину. Пострадавший просил о помощи, пока его не услышали случайные прохожие. Об инциденте рассказывают в группе «Спасатели Кургана» «Вконтакте» 10 апреля 2022 года.

«Накануне выходных житель города Кургана, возвращаясь домой, упал в заброшенный коллектор. Самостоятельно мужчина не смог выбраться. Он просил о помощи продолжительное время. И наконец его услышали прохожие. Спасатели, приехавшие на место, помогли мужчине», – говорится в посте сообщества.

Видео спасательной операции можно посмотреть в группе.

Курган, Наталья Ефремова

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