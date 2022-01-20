В Курганской области выявлены первые случаи «омикрона»

В Курганской области зафиксированы три случая заражения «омикроном».

Новый штамм вируса выявлен у жителей Кургана (2) и Шумихи (1). Выявление «омикрона» подтверждено по результатам секвенирования в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Возраст заболевших – 53, 60 и 74 года. За пределы региона люди не выезжали. Заболевание на данный момент протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Пациенты соблюдают режим самоизоляции и получают амбулаторное лечение.

Также установлены контактные с заболевшими, все они обследованы, сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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