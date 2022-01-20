Курганские власти прогнозируют «взрывоопасное распространение» COVID-19

Власти Курганской области ждут роста больных коронавирусом в 5 раз на следующей неделе из-за распространения нового штамма «омикрон». Об этом сообщил врио директора департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время брифинга для журналистов 20 января 2022 года. Он также добавил, что этот прогноз основан на том, что инкубационный период COVID-19 сократился с 14 до 7 дней. Так что распространение, по его словам, будет «взрывоопасным». По словам Сигидаева, регион снова направил письма в различные инстанции, в которых просит в случае утяжеления ситуации прикомандировать врачей в Курганскую область из других регионов и медиков Минобороны.

20 января утром власти региона сообщили о регистрации первых случаев «омикрона» на территории Курганской области. Новый штамм вируса выявлен у двух жителей города Кургана и одного жителя Шумихи.

«Учитывая, что у нас максимальное количество коек было развёрнуто до 3 тыс., а находилось на стационарном этапе 2600 (человек – прим.ред)... Если каждый из вас умножит на пять, то можете представить себе цифру», – описал прогнозы по росту заболеваемости глава курганского Депздрава.

После этого он напомнил жителям, что количество врачей и медсестёр при этом останется прежним. «Поэтому не нужно, пожалуйста, сразу нас критиковать, говорить о том, что мы не работаем, сидим дома»,– отметил г-н Сигидаев. И уточнил, что навряд ли заявку региона в Минздрав об усилении штата медиков коллегами из других регионов удовлетворят в полном объёме: ситуация будет тяжёлой во многих субъектах.

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак рассказала о ходе вакцинации. По её данным, коллективный иммунитет в области достиг 79,6% (вакцинированные плюс переболевшие). В регионе все прививочные пункты работают.

По словам г-на Сигидаева, «омикрон» «пробивает» в том числе вакцинированных людей. Пока, по данным Москвы, 70% из заболевших новым штаммом – это невакцинированные, и 30% – вакцинированные. Но у вакцинированных инфекция протекает легче – отметил г-н Сигидаев. Он рекомендовал не дожидаться 6-месячного срок для ревакцинации, а по возможности делать её раньше.

По данным Депздрава Курганской области, в регионе готовятся к наплыву больных и росту заболеваемости: в случае необходимости будут перепрофилированы койки в больницах области. «Реанимационные койки будут разворачиваться для детей в инфекционной больнице и больнице Красного креста. Для взрослых – всё, как в предыдущие периоды», – уточнил г-н Сигидаев.

Курган, Наталья Ефремова

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