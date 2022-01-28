В Курганской области от ковида скончались 10 детей

С начала пандемии в Курганской области коронавирусом заболели более 5 тысяч детей, 10 из них скончались. Об этом со ссылкой на медиков сообщает телеканал «Область 45».

С 22 января зауральские врачи регистрируют всплеск заболеваемости коронавирусом среди детей. В начале года в Курганской области ковид был подтвержден у 47 детей, сейчас болеют 183 ребенка. За последнюю неделю врачи подтверждали от 20 до 60 случаев в сутки.

«Коронавирус поражает детей любого возраста, но сейчас у нас увеличивается число больных школьников. Школьники более взрослые, у них клиника более выражена, чем у маленьких детей, и они более тесно друг с другом контактируют», – говорит главврач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер.

В детской больнице имени Красного Креста организовали красную зону на 10 коек. Здесь будут лечить тяжелобольных детей с коронавирусом. Если пациентов будет больше, коечный фонд увеличат.

Случаи госпитализации детей с ковидом в области есть. В Макушинской центральной больнице на лечении находятся 8 детей.

Предотвратить летальные случаи поможет вакцина. 720 доз вакцины «Спутник М» уже доставили в регион. Прививочная кампания для подростков от 12 до 17 лет начнется на следующей неделе.

Курган, Ольга Федорова

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